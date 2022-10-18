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Общество18 октября 2022 12:18

В лагерях Башкирии отдохнули 1 468 детей из ЛНР

Всего в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года в республике работало 1 663 профильных организаций
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В лагерях Башкирии в летнюю оздоровительную кампанию 2022 года отдохнули 1 468 детей, приехавших из Луганской Народной Республики

В лагерях Башкирии в летнюю оздоровительную кампанию 2022 года отдохнули 1 468 детей, приехавших из Луганской Народной Республики

В лагерях Башкирии в летнюю оздоровительную кампанию 2022 года отдохнули 1 468 детей, приехавших из Луганской народной республики. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр образования региона Айбулат Хажин.

По словам чиновника, всего в Башкирии работало 1 663 лагеря (с прошлого года их число увеличилось на 201). В республике отдохнули 488 тыс. детей, что на 60 тыс. больше, чем было в 2021 году.