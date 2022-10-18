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Общество18 октября 2022 9:34

Депутаты парламента Башкирии перечислят деньги в помощь семьям мобилизованных жителей

Речь идет о средствах, которые народные избранники получают на оплату организации своей деятельности
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии депутаты местного парламента перечислят деньги, которые они получают на оплату организации своей деятельности, в пользу семей мобилизованных жителей

В Башкирии депутаты местного парламента перечислят деньги, которые они получают на оплату организации своей деятельности, в пользу семей мобилизованных жителей

В Башкирии депутаты местного парламента перечислят деньги, которые они получают на оплату организации своей деятельности, в пользу семей мобилизованных жителей. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Помощь семьям мобилизованных жителей республики – важнейшая задача для всех нас, и в первую очередь для органов государственной власти и местного самоуправления, – отметила спикер Константин Толкачев. – Нами было принято решение о сборе финансовой помощи семьям мобилизованных граждан. На эти цели будут перечислены средства, выплачиваемые парламентариям за три месяца на ведение депутатской деятельности.

Председатель Курултая добавил, что в регионе необходимо наладить каналы взаимодействия, через которые семьи мобилизованных могли бы узнать, куда обращаться за помощью, а неравнодушные жители имели возможность предложить свою помощь.