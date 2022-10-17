В Башкирии 9-летний мальчик, который пропал после уроков, нашелся

Хорошие новости сообщили добровольцы поискового отряда «БашРегионСпас», занимавшиеся поисками.

В Нефтекамске волонтеры прекратили поиски 9-летнего мальчика, который не вернулся домой после уроков. К счастью, его нашли, с несовершеннолетним все в порядке, однако, где он находился, не уточняется. Хорошие новости сообщили добровольцы поискового отряда «БашРегионСпас», занимавшиеся поисками.

Напомним, о пропаже ребенка стало известно сегодня, 17 октября, около трех часов дня. Волонтеры разослали по соцсетям ориентировки и оперативно начали поиски. В 18 часов поиски были свернуты - ребенка нашли.