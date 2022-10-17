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Общество17 октября 2022 15:58

В Башкирии 9-летний мальчик, который пропал после уроков, нашелся

Об этом сообщили волонтеры
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Хорошие новости сообщили добровольцы поискового отряда «БашРегионСпас», занимавшиеся поисками.

Хорошие новости сообщили добровольцы поискового отряда «БашРегионСпас», занимавшиеся поисками.

В Нефтекамске волонтеры прекратили поиски 9-летнего мальчика, который не вернулся домой после уроков. К счастью, его нашли, с несовершеннолетним все в порядке, однако, где он находился, не уточняется. Хорошие новости сообщили добровольцы поискового отряда «БашРегионСпас», занимавшиеся поисками.

Напомним, о пропаже ребенка стало известно сегодня, 17 октября, около трех часов дня. Волонтеры разослали по соцсетям ориентировки и оперативно начали поиски. В 18 часов поиски были свернуты - ребенка нашли.