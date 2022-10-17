По всей Башкирии прокатилась волна эвакуаций из-за сообщений о минировании

По всей Башкирии в госучреждениях прошла волна эвакуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 17 октября, в Уфе эвакуировали сотрудников и студентов БАГСУ, сообщает собственный источник «КП-Уфа». На место незамедлительно прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Как оказалось, сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании вуза было ложным – его прислали по электронной почте.

В тоже время сразу в нескольких районных и межрайонных судах по всей Башкирии также прошла волна эвакуации. О причинах эвакуации и о том, в каких именно населенных пунктах это произошло, не уточняется. Как пояснили «КП-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов республики, на данный момент суды уже возобновили свою работу.

Также в республике были зафиксирован случай эвакуации в колледже. По данным регионального министерства образования, сообщение о заложенном взрывном устройстве также пришло на электронную почту. О каком конкретно колледже дет речь, в МинОбре не уточнили.

- Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили на электронную почту образовательной организации. Оперативно проведена эвакуация. На текущий момент в колледже проводятся соответствующие мероприятия службами экстренного реагирования, - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РБ