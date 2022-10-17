Радий Хабиров запретил городам и районам делать закупки на празднование Нового года

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Глава Башкирии Радий Хабиров призвал забыть о концертных и развлекательных мероприятиях. По его мнению, сейчас необходимо бросить все усилия на обеспечение нужд участников СВО и их семей. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 17 октября.

– Забудьте на ближайшее время о каких-то больших концертных, развлекательных мероприятиях. Никаких артистов. Я лично буду ругаться, если я узнаю, что вы кого-то приглашаете на новогодние мероприятия или какие-то. Для чиновников это и не характерно. Я прошу крупные и другие предприятия. Новый год мы обязательно проведем. Самое главное – дети должны получить ощущение счастья, несмотря ни на какие сложности и вызовы, - сказал руководитель региона.

Главам муниципалитетов он поручил пересмотреть бюджеты в части развлекательных мероприятий на Новый год: «Ничего нового не закупайте: то, что есть – оставьте. Я запрещаю все покупать для праздника. Все у всех есть».