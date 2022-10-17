Парламент Башкирии завершит уточнение границы с Оренбургской областью

Парламент Башкирии 20 октября намерен принять закон, предусматривающий уточнение границы с соседним регионом – Оренбургской областью

Парламент Башкирии 20 октября намерен принять закон, предусматривающий уточнение границы с соседним регионом – Оренбургской областью. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– На сегодня никаких разногласий между двумя регионами нет. Данные о границе будут включены в Единый государственный реестр недвижимости. Принятием этого закона мы подводим итог большой работы по уточнению границ с нашими соседями, – сказал спикер Константин Толкачев.

Как пояснил председатель республиканского парламента, для уточнения границы использовались картографические материалы 1996 года и архивные данные, «но в ряде случаев и этого было недостаточно». По словам Толкачева, было несколько проблем: отдельные участки находились на кадастровом учете обоих регионов, а некоторые территории были юридически закреплены за одним субъектом, но использовались жителями другого. Эти моменты и были урегулированы. Четкое описание границ между регионами упрощает ведение хозяйственной деятельности и положительно влияет на инвестиционную привлекательность.