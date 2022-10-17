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Происшествия17 октября 2022 4:28

Жители города в Башкирии остались без электричества и тепла из-за аварии на ТЭЦ

Все аварийные службы муниципалитета сейчас работают в усиленном режиме
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Ночью 17 октября жители башкирского города Благовещенска остались без электричества и отопления из-за аварии на ТЭЦ

Ночью 17 октября жители башкирского города Благовещенска остались без электричества и отопления из-за аварии на ТЭЦ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 17 октября жители башкирского города Благовещенска остались без электричества и отопления из-за аварии на ТЭЦ. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

– После локализации аварийного случая, электроэнергию в район подключили. Система теплоснабжения, переведена на циркуляцию. Ориентировочно в 8.30 специалисты ТЭЦ должны запустить турбину и начать подавать тепло в город, – передали местные власти.

Там пояснили, что для восстановления циркуляции отопительной системы и нагрева батарей потребуется как минимум четыре часа. Все аварийные службы муниципалитета сейчас работают в усиленном режиме. Чиновники попросили население теплее одеть своих детей в школы и детские сады.