Жители города в Башкирии остались без электричества и тепла из-за аварии на ТЭЦ

Ночью 17 октября жители башкирского города Благовещенска остались без электричества и отопления из-за аварии на ТЭЦ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 17 октября жители башкирского города Благовещенска остались без электричества и отопления из-за аварии на ТЭЦ. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

– После локализации аварийного случая, электроэнергию в район подключили. Система теплоснабжения, переведена на циркуляцию. Ориентировочно в 8.30 специалисты ТЭЦ должны запустить турбину и начать подавать тепло в город, – передали местные власти.

Там пояснили, что для восстановления циркуляции отопительной системы и нагрева батарей потребуется как минимум четыре часа. Все аварийные службы муниципалитета сейчас работают в усиленном режиме. Чиновники попросили население теплее одеть своих детей в школы и детские сады.