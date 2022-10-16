Жители Башкирии пожаловались Хабирову на постоянную давку в междугороднем автобусе

Жительница Башкирии пожаловались главе республики Радию Хабирову на постоянную давку на междугороднем автобусном маршруте Стерлитамак-Салават, который обслуживает «Башавтотранс»

Жительница Башкирии пожаловались в соцсетях главе республики Радию Хабирову на постоянную давку на междугороднем автобусном маршруте Стерлитамак-Салават, который обслуживает «Башавтотранс». По словам женщины, в часы-пик и праздничные, выходные дни людям приходится буквально борются за место в миниатюрных «Газелях», которые вмещают всего лишь 18 человек.

– Люди на ходу кидаются на дверь «Газельки». Очередь не соблюдается, кто пролез, тот пролез! В толпе давят бабушек, детей! Это дикость какая-то! Разве нельзя запустить по этому маршруту большие автобусы с большей вместимостью?! Люди стоят на необорудованном месте, где нет ни навесов, ни зала ожидания, ни скамеек! Это продолжается уже давно. Раньше хоть частники были, сейчас ситуация хуже и хуже. Я настоятельно требую провести проверку! Запустить междугородние Салават-Стерлитамак автобусы с большим количеством посадочных мест! – заявила недовольная жительница Башкирии.

На ее жалобу отреагировала сотрудница пресс-службы регионального Минтранса Эльвина Кинзябулатова. Она написала, что ведомство проведет анализ пассажиропотока в выходные дни и уточнит о возможности изменить класс автобусов на маршруте.