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Происшествия16 октября 2022 6:09

Один человек погиб и трое пострадали при ДТП с Jaguar XF в Башкирии

Авария случилась на трассе в Чишминском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Чишминском районе Башкирии при ДТП с легковушкой погиб один человек, еще трое – пострадали. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в третьем часу дня 15 октября. На первом километре трассы Чишмы-Кляшево-Уфа 50-летний местный житель за рулём Jaguar XF на повороте вылетел в кювет, где машина опрокинулась.

В результате инцидента водитель скончался до приезда медиков. Его пассажиров – двух женщин 36 и 40 лет и 46-летнего мужчину с различными травмами доставили в больницу.

ГИБДД проводит проверку по факту происшествия. Ведомство назначило ряд экспертиз.