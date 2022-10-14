Житель Башкирии напал на жену и ударил полицейского, который пришел ей на помощь

В башкирском городе Салавате 33-летний местный житель напал на жену и ударил полицейского, который пришел ей на помощь

В башкирском городе Салавате 33-летний местный житель напал на жену и ударил полицейского, который пришел ей на помощь. Об этом сообщило региональное МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, изначально в полицию обратилась дочь пострадавшей женщины: она рассказала, что ее мать избивает отчим. На место происшествия приехали сотрудники патрульно-постовой службы. Они пытались успокоить мужчину, но тот находился в пьяном состоянии и вел себя агрессивно, продолжая ругаться с супругой.

– Полицейским пришлось применить специальные средства - наручники. Дебоширу это не понравилось, он стал выражать свое недовольство, при этом нецензурно оскорблял сотрудника полиции, а после вовсе ударил сотрудника по лицу, – передали в МВД.

В итоге Следственный комитет возбудил против мужчины уголовные дела о насилии против представителя власти и его оскорблении. Обвиняемого приговорили к двум годам и двум месяцам условного срока. Затем сотрудник полиции еще и взыскал с дебошира моральную компенсацию.