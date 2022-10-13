С 3 ноября увеличится число авиарейсов из Уфы в Ереван

С 3 ноября число авиарейсов из Уфы в столицу Армении Ереван будет увеличено. Соответствующую полетную программу впервые запустит авиакомпания Shirak Avia Фото: Александр ГЛУЗ

С 3 ноября число авиарейсов из Уфы в столицу Армении Ереван будет увеличено. Соответствующую полетную программу впервые запустит авиакомпания Shirak Avia. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

– Гости Еревана могут посетить знаменитые поющие фонтаны, церковь Св.Катогике, построенную еще в XIII веке, архитектурный комплекс Ереванский каскад и другие культурные жемчужины города, – рассказали в воздушной гавани.

Новые рейсы в Ереван будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Пассажиров обслужит самолет Boeing 737-500, рассчитанный на 131 человека. Время в полете составит три часа.

В аэропорту Уфы добавили, что сейчас авиарейсы в Ереван по понедельникам продолжает осуществлять компания «Азимут».