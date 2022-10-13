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Общество13 октября 2022 8:35

В Уфе уролог прописал мужчине с симптомами простатита смотреть ролики на YouTube

Пациенту такая рекомендация не понравилась
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе врач-уролог прописал 24-летнему мужчине с симптомами простатита смотреть ролики на YouTube от блогерши-нутрициолога о правильном питании

В Уфе врач-уролог прописал 24-летнему мужчине с симптомами простатита смотреть ролики на YouTube от блогерши-нутрициолога о правильном питании

В Уфе врач-уролог прописал 24-летнему мужчине с симптомами простатита смотреть ролики на YouTube от блогерши-нутрициолога о правильном питании. Изначально молодой человек пришел на прием, чтобы узнать, подпадает ли он под призыв. Об этом 12 октября сообщил телеграм-канал SHOT.

Помимо видео, доктор прописал пациенту и лекарственные препараты. Мужчина сказал, что таблетки он будет пить, но об их побочных эффектах и продолжительности лечения хотел бы узнать лично от врача, а не «из ютуб-ролика какой-то непонятной женщины». По его мнению, уролог просто решил сэкономить свое время.

Сам медик ничего плохого в своей рекомендации не видит. «Можешь делать, можешь не делать. Что в этом плохого? И чего он жалуется? Не хочет – пусть не делает», парировал врач.