Управление рынка и туризма мэрии Уфы возглавил бывший следователь МВД Рустам Хазиев

Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей мэрии Уфы возглавил 31-летний Рустам Хазиев

Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей мэрии Уфы возглавил 31-летний Рустам Хазиев. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба городской администрации.

Хазиев родился в селе Старобалтачево Балтачевского района Башкирии. Имеет высшее юридическое образование. Работать начал в 2013 году: был следователем МВД по Кушаренковскому и Балтачевскому районам. Затем занял аналогичную должность в главном следственном управлении регионального МВД. После ухода из правоохранительных органов руководил рядом частных организаций. Перед назначением в мэрию был замдиректора по экономике в «Управлении инфраструктурой транспорта».