Парламент Башкирии намерен ввести обязательную маркировку сельхозживотных

Парламент Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрит законопроект, предусматривающий введение обязательной маркировки сельскохозяйственных животных Фото: Елена КРИВЯКИНА

Парламент Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрит законопроект, предусматривающий введение обязательной маркировки сельскохозяйственных животных. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Согласно инициативе, маркировку животных должны осуществлять их владельцы. Вся информация о скоте будет отражаться в единой базе федеральной информационной системы.

– Главной целью поголовного учета животных является эпизоотическое благополучие республики. В случае возникновения вспышки заболевания, в том числе инфекции, общей для животных и человека, ветеринарная служба, располагая обширной базой данных, сможет оперативно выявлять источники заражения и принимать адекватные ситуации меры, – пояснил спикер Константин Толкачев.

Он резюмировал, что обязательная маркировка позволит эффективнее купировать вспышки опасных инфекций и повысить продовольственную безопасность.

Законопроект также уточняет порядок выплат компенсации владельцам животных при их изъятии в ходе ликвидации очагов болезней.