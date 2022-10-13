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Общество13 октября 2022 6:09

Парламент Башкирии намерен ввести обязательную маркировку сельхозживотных

Это позволит эффективнее купировать вспышки опасных инфекций и повысить продовольственную безопасность
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрит законопроект, предусматривающий введение обязательной маркировки сельскохозяйственных животных

Парламент Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрит законопроект, предусматривающий введение обязательной маркировки сельскохозяйственных животных

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Парламент Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрит законопроект, предусматривающий введение обязательной маркировки сельскохозяйственных животных. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Согласно инициативе, маркировку животных должны осуществлять их владельцы. Вся информация о скоте будет отражаться в единой базе федеральной информационной системы.

– Главной целью поголовного учета животных является эпизоотическое благополучие республики. В случае возникновения вспышки заболевания, в том числе инфекции, общей для животных и человека, ветеринарная служба, располагая обширной базой данных, сможет оперативно выявлять источники заражения и принимать адекватные ситуации меры, – пояснил спикер Константин Толкачев.

Он резюмировал, что обязательная маркировка позволит эффективнее купировать вспышки опасных инфекций и повысить продовольственную безопасность.

Законопроект также уточняет порядок выплат компенсации владельцам животных при их изъятии в ходе ликвидации очагов болезней.