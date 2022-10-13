Хабиров поздравил «Башнефтегеофизику» с 90-летним юбилеем

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях 13 октября поздравил компанию «Башнефтегеофизика» с 90-летием со дня ее основания. Он назвал предприятие «одним из промышленных флагманов республики».

– Многие поколения талантливых геофизиков, преданных своему делу, обеспечивали поиск и открытие в нашей республике новых месторождений. Благодаря им в годы Великой Отечественной войны Башкортостан стал «Вторым Баку». В тяжёлое послевоенное время предприятие сделало огромный вклад в развитие нефтегазовой отрасли региона, – написал руководитель региона.

Он рассказал, что сейчас в «Башнефтегеофизике» работают 7 тыс. специалистов. Коллектив предприятия занимается проектами по всей стране: в Волго-Уральском регионе, Западной и Восточной Сибири, Якутии, Тимано-Печоре, на Таймыре и Ямале и в Заполярье.

Глава Башкирии поблагодарил ветеранов, руководство и сотрудников компании за нелегкий труд, мастерство и ответственность. Он пожелал компании благополучия и успехов.