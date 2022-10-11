В Уфе спасатели вытащили из оврага провалившегося мужчину

Фото: УГЗ по г. Уфе

Сегодня около 14.00 в службу спасения поступило сообщение от очевидцев, которые утверждали, что в лесу за железной дорогой в районе улицы Чудинова мужчина провалился в овраг и не может сам оттуда выбраться. На место происшествия немедленно выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты. Спасатели обнаружили пострадавшего, лежащим на склоне оврага примерно в 40 метрах от его края. Спустившись вниз, они аккуратно подняли мужчину вверх с помощью альпинистского снаряжения и передали медикам. К счастью, серьезных травм уфимец не получил, отделавшись испугом и ушибами.

- Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, - добавили в Управлении граждансой защиты по Уфе.