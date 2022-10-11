Открытие музейного комплекса "Шульган-Таш" стало одним из запоминающихся событий 2022 года в Башкирии

В Башкирии объявили имена лауреатов Госпремии имени Салавата Юлаева за 2022 год. По указу главы республики почетные государственные премии получили выдающие деятели литературы, искусства и архитектуры.

Так, государственную премию имени Салавата Юлаева в области архитектуры получили сотрудники «Экспертно-проектное бюро «Архтамга» за проект строительства здания и создание экспозиции музея «Шульган-Таш» в Бурзянском районе – генеральному директору Рустаму Алибаеву, главному инженеру Ильфату Актуганову, а также главному архитектору Гульфие Тажитдиновой.

В области искусства обладателями почетной премии стали генеральный директор Национального симфонического оркестра Башкирии Артур Назиуллин, а также главный дирижер Дмитрий Крюков. Свою награду они получили за проект «Золотые страницы наследия Загира Исмагилова».

Также государственные премии за спектакль «Потомки Салавата не отступят» получили председатель Союза кинематографистов Башкирии Зугра Буракаева, артист Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури Артур Кабиров, а также педагог республиканской гимназии №1 им. Рами Гарипова Раиса Низаметдинова.