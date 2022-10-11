Фото: Рустем АХУНОВ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил всех жителей Башкирии с Днем республики. Добрыми словами и напутствиями сити-менеджер поделился в своих соцсетях.

- Это праздник каждого из нас - людей всех профессий и возрастов, национальностей и вероисповеданий, всех, для кого Башкортостан – навеки родной и любимый край! Мира всем и добра! Благополучия и процветания, родной Башкортостан! – написал Ратмир Мавлиев.

Ранее с наступающим Днем республики всех ее жителей поздравил Радий Хабиров и пригласил уфимцев и гостей города обязательно прийти на Советскую площадь на торжественную церемонию открытия памятника Минигали Шаймуратову.