В Башкирии в День Республики перекроют трассу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии завтра, 11 октября, перекроют в районе села Аксеново региональную дорогу М-5 «Урал» – Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Такие меры будут приняты в связи с проведением производственных работ. Движение будет закрыто для всех видов транспорта с 11.00 до 19.00 с 108 по 868 километр трассы.

В связи с этим транспортное ведомство предлагает альтернативные варианты проезда:

– из Уфы в Белебей через Раевку – Пахарь – Анненково – Белебей

– из Белебея в Уфу через Анненково – Пахарь – Раевку

– из Уфы в Бижбуляк через Раевку – Аксеново – Иршат – Усак-Кичу – Чулкан – Бижбуляк

– из Бижбуляка в Уфу через Чулкан – Усак-Кичу – Иршат – Аксеново – Раевка