Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 октября 2022 9:47

В Башкирии женщина во время ссоры пырнула знакомого в живот пилкой для ногтей

Ее приговорили к трем годам колонии общего режима
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На суде женщина не признала вину. Ее приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима

На суде женщина не признала вину. Ее приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима

Суд башкирского городе Октябрьского вынес приговор 39-летней местной жительнице, которая ударила знакомого в живот пилкой для ногтей. Женщина стала фигуранткой уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Инцидент произошел ночью в январе 2021 года. На кухне квартиры подсудимая во время ссоры с мужчиной схватила металлическую пилку для ногтей и ударила ею потерпевшего в область брюшной полости. Ранение оказалось не летальным, внутренние органы задеты не были.

На суде женщина не признала вину. Ее приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима.