В Башкирии женщина во время ссоры пырнула знакомого в живот пилкой для ногтей

На суде женщина не признала вину. Ее приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима

Суд башкирского городе Октябрьского вынес приговор 39-летней местной жительнице, которая ударила знакомого в живот пилкой для ногтей. Женщина стала фигуранткой уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Инцидент произошел ночью в январе 2021 года. На кухне квартиры подсудимая во время ссоры с мужчиной схватила металлическую пилку для ногтей и ударила ею потерпевшего в область брюшной полости. Ранение оказалось не летальным, внутренние органы задеты не были.

На суде женщина не признала вину. Ее приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима.