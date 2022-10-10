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Общество10 октября 2022 12:59

В Уфу прибыла делегация из Гомельской области Белоруссии

Гости из-за рубежа примут участие в торжественном заседании
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфу прибыла делегация из Гомельской области Белоруссии. Об этом сегодня, 10 октября, на оперативном совещании в Центре управления республикой рассказал глава региона Радий Хабиров.

– К нам приехала большая делегация наших побратимов Гомелськой области во главе с губернатором Иваном Крупко. Он для нас человек понятный, это бывший министр сельского хозяйства, очень энергичный человек. Они привезли с собой 35 компаний крупных, есть шанс дальше наши отношения двигать, – поведал руководитель республики.

Гости из-за рубежа, как отметил Хабиров, примут участие в торжественном заседании, которое состоится завтра после открытия памятника генералу Шаймуратову на Советской площади.