В Уфе осудили бизнесмена, который похитил у Федерации космонавтики России 1,5 млн рублей

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор предпринимателю Тамерлану Шакирову, который проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. Его признали виновным в хищении 1 млн 550 тыс. рублей у Федерации космонавтики России

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор предпринимателю Тамерлану Шакирову, который проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. Его признали виновным в хищении 1 млн 550 тыс. рублей у Федерации космонавтики России. Материалы дела опубликован на сайте инстанции.

Как следует из судебного акта, Шакиров подписал контракт на организацию проживание и питания детей на базе отдыха во время проведения международной аэрокосмической школы осенью 2020 года. По договору Федерация космонавтики перечислила ему 1,5 млн рублей. Впоследствии мероприятие перенесли на весну 2021 года из-за введенных на фоне пандемии COVID-19 ограничений.

Ко времени исполнения обязательства, бизнесмен потратил выделенные ему деньги на свои нужды. К тому же в феврале его ИП было ликвидировано. В марте 2021 года Шакиров должен был перечислить средства на питание и проживание детей аэрокосмической школы на счет компании – владельца базы отдыха в Туймазах. Предприниматель этого не сделал и изготовил поддельные документы об отправке денег.

На суде Шакиров частично признал вину и раскаялся. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и обязали вернуть Федерации космонавтики 1,5 млн рублей.