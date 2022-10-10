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Общество10 октября 2022 6:31

В Башкирии изымут землю для строительства М-5 «Урал»

Суммарная площадь изымаемых земель превышает 54 тысяч квадратных метров
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии изымут землю для строительства и реконструкции участка трассы М-5 «Урал». Соответствующий документ появился на сайте республиканского Министерства земельных и имущественных отношений.

Федеральное агентство транспорта в городе Октябрьском и Туймазинском районе изымет 31 земельный участок и одно здание кафе. Еще один участок площадью 2,5 тысяч квадратных метров будет изъят в Бавлинском районе Татарстана. Суммарная площадь изымаемых земель превышает 54 тысяч квадратных метров.

Управление «Приуралье» выполнит комплекс мероприятий по изъятию недвижимости, а также заключит соглашения об изъятии земель с собственниками и арендаторами.