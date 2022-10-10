Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2022 12:32

В Башкирии в День Республики ожидаются заморозки до -2°

Существенных осадков не предвидится
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 октября, в День Республики, в Башкирии ожидаются заморозки. Это следует из прогноза погоды, который опубликовали недавно специалисты Башгидрометцентра.

Как утверждают синоптики, завтра в регионе не предвидится существенных осадков. Ветер будет южный, юго-восточный умеренный.

Грядущая ночь выдастся холодной: температура воздуха составит +3,+8°, а по юго-востоку она снизится до -2°. Днем, тем не менее, будет довольно тепло: столбики термометров поднимутся до +11,+16°.

– В столице республики в праздничный день вероятность осадков предполагается небольшой. Температура воздуха днем +12,+14°, – сообщили башкирские синоптики.