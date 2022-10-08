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Общество8 октября 2022 11:13

В Башкирии за невыплату 360 тыс. рублей зарплаты будут судить директора стройфирмы

Руководитель компании не признает вину в преступлении
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Стерлитамаке за невыплату работникам заработной платы в 360 тыс. рублей будут судить 50-летнего директора строительной компании «Ихласстрой»

В башкирском городе Стерлитамаке за невыплату работникам заработной платы в 360 тыс. рублей будут судить 50-летнего директора строительной компании «Ихласстрой»

В башкирском городе Стерлитамаке за невыплату работникам заработной платы в 360 тыс. рублей будут судить 50-летнего директора строительной компании «Ихласстрой». Об этом 8 октября сообщил Следственный комитет республики.

Как передали в правоохранительном ведомстве, руководитель фирмы с декабря 2020 по август 2022 года в полном объеме не выплачивал зарплату пятерым работникам. За это время задолженности превысила 360 тыс. рублей. При этом у компании имелись деньги – более 1,8 млн рублей. Эти средства были направлены на финансово-хозяйственную деятельность и другие цели.

Обвиняемый не признал вину в преступлении.