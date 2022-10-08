Житель Уфы украл более 500 решеток от ливневой канализации

фото: МВД РБ

В Уфе местный житель украл более 500 решеток от ливневой канализации. Об этом 8 октября сообщило башкирское МВД.

Полицейские вышли злоумышленника после заявления от руководителя городского предприятия. Тот рассказал о хищении металлических ливневых решеток на набережной реки. Сотрудники вычислили вора и задержали его – им оказался ранее судимый 36-летний горожанин.

– При дальнейшей проверке сотрудники оперативно-сыскного отдела […] установили причастность подозреваемого к кражам более 500 решеток, – передали в правоохранительном ведомстве. – Для перевозки похищенного имущества злоумышленник заказывал грузовое такси. Похищенное сдавал в пункт приема металла, вырученные деньги тратил на личные нужды.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. Задержанного заключили под стражу.