Две пары из Башкирии заключили брак после мобилизации жениха

Слева Лейсан и Нафис, справа Данис и Рамиля // фото: vk.com / Алексей Шмелёв и Динис Юсупов

Две пары из Башкирии – жители города Октябрьского и Аскинского района – заключили брак после мобилизации жениха. Об этом сообщили главы муниципалитетов Алексей Шмелев и Динис Юсупов.

Первая пара, Лейсан и Нафис, сыграли свадьбу во дворце бракосочетания в Саратове. Невесту туда доставили при поддержке администрации Октябрьского.

– Нафис был призван в ходе частичной мобилизации и находится сейчас в воинской части в Саратове, проходит подготовку. Молодые люди не успели оформить свои отношения, но для создания семьи мобилизация – не преграда, – рассказал Шмелев.

В Казани поженились Данис и Рамиля Нигаматзяновы из Аскинского района. Мужчину совсем недавно мобилизовали и отправили в пункт боевого слаживания в столицу Татарстана.

– В начале недели он обратился к нам с просьбой регистрации брака. Благодаря слаженной совместной работе Администрации района и Государственного комитета по делам юстиции РБ провели торжество регистрации отношений в «ускоренном режиме», – поделился Юсупов.

До официального брака Данис и Рамиля проживали вместе. Они воспитывают двоих детей: 12-летнюю дочь и 9-летнего сына.