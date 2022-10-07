Две пары из Башкирии заключили брак после мобилизации жениха

Слева Лейсан и Нафис, справа Данис и Рамиля // фото: vk.com / Алексей Шмелёв и Динис Юсупов
Две пары из Башкирии – жители города Октябрьского и Аскинского района – заключили брак после мобилизации жениха. Об этом сообщили главы муниципалитетов Алексей Шмелев и Динис Юсупов.
Первая пара, Лейсан и Нафис, сыграли свадьбу во дворце бракосочетания в Саратове. Невесту туда доставили при поддержке администрации Октябрьского.
– Нафис был призван в ходе частичной мобилизации и находится сейчас в воинской части в Саратове, проходит подготовку. Молодые люди не успели оформить свои отношения, но для создания семьи мобилизация – не преграда, – рассказал Шмелев.
В Казани поженились Данис и Рамиля Нигаматзяновы из Аскинского района. Мужчину совсем недавно мобилизовали и отправили в пункт боевого слаживания в столицу Татарстана.
– В начале недели он обратился к нам с просьбой регистрации брака. Благодаря слаженной совместной работе Администрации района и Государственного комитета по делам юстиции РБ провели торжество регистрации отношений в «ускоренном режиме», – поделился Юсупов.
До официального брака Данис и Рамиля проживали вместе. Они воспитывают двоих детей: 12-летнюю дочь и 9-летнего сына.