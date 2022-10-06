В Уфе бухгалтер незаконно начислила себе более 5 млн рублей зарплаты из бюджета

Орджоникидзевский суд Уфы вынес приговор бывшему экс-бухгалтеру муниципальной организации, которая незаконно начислила себе зарплату в 5 млн рублей

Орджоникидзевский суд Уфы вынес приговор бывшему экс-бухгалтеру муниципальной организации, которая незаконно начислила себе зарплату в 5 млн рублей. Женщина стала фигуранткой уголовного дела о присвоении и растрате. Об этом 6 октября сообщила региональная прокуратура.

– При формировании документов она вносила недостоверные сведения о размере своей зарплаты, а также включала в реестры в качестве работников учреждения данные своих родственников и указывала реквизиты их счетов, – рассказали в надзорном ведомстве.

Всего за 2019-2020 годы женщина похитила более 5 млн рублей бюджетных средств. Преступление вскрылось благодаря внутренней проверке, которая установила, что ежемесячный доход женщины превысил 350 тыс. рублей при зарплате в 35 тыс.

Суд приговорил экс-бухгалтера к шести годам лишения свободы условно и взыскал с нее похищенную сумму.