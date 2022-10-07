Хабиров без торгов сдал в аренду 20 тыс. кв. м земли в Башкирии под производство матрасов

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Глава Башкирии Радий Хабиров без проведения торгов сдал в аренду компании «Корона» участок в городе Туймазы площадью 20,1 тыс. квадратных метров. Там в рамках инвестиционного проекта будут строить цех по производству матрасов. Соответствующее распоряжение руководитель республики подписал 5 октября. В документе Минземимуществу региона поручено заключить договор аренды с предприятием.

О формировании мебельного кластерах в Туймазах республиканское правительство рассказывало год назад. В него вошли 11 промышленных предприятий Башкирии и Татарстана. Якорной компанией сектора стала «Корона». Она вложила порядка 400 млн рублей инвестиций.