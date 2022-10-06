Разрушающие «Уфимское ожерелье» вандалы вызвали «праведный гнев» мэрии

фото: ufacity.info

В Уфе вандалы разрушают элементы благоустройства пешеходной экотропы «Уфимское ожерелье». Об этом 5 октября сообщила мэрия.

– Буквально недавно в Октябрьском районе завершили первый этап благоустройства тропы. Однако сейчас здесь можно увидеть картину, которая вызывает не просто обиду и грусть, а праведный гнев. Создаваемое городом для горожан, ими же и уничтожается, – передали в администрации.

Мэрия опубликовала снимки разрушений экотропы: на приветственном стенде сняты некоторые буквы, поломано одно из ограждений, а миниатюрная скамейка вырвана из земли и сброшена со склона.

фото: ufacity.info

Администрация города призвала уфимцев не портить городское имущество и попросила родителей донести это до детей. Власти башкирской столицы также напомнили об административной ответственности за повреждение муниципальной собственности и об уголовной – за ее кражу.