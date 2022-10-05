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Происшествия5 октября 2022 17:07

В Башкирии водитель «Datsun» вылетел с сельской дороги в овраг и получил травмы

Спасатели достали мужчину из автомобиля и предали медикам
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: пресс-служба ГК Башкирии по ЧС

Фото: пресс-служба ГК Башкирии по ЧС

Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС оказали помощь пострадавшему в ДТП жителю Салаватского района. Вечером 5 октября в диспетчерскую поступило сообщение о том, что около деревни Лаклы автомобиль вылетел с сельской дороги. Прибывшие на место спасатели обнаружили в овраге «Datsun» и помогли водителю выбраться из машины.

По предварительным данным, 64-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги. Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС извлекли его из машины и передали медикам. Сейчас причины и обстоятельства аварии уточняют сотрудники ГИБДД по Башкирии.