Радий Хабиров от имени жителей Башкирии поблагодарил Михаила Мишустина

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров от имени всех жителей республики поблагодарил премьер-министра России Михаила Мишустина. Они встретились на сельскохозяйственной выставке «Золотая осень», которая проходит в эти дни в Москве. Руководитель региона выразил слова благодарности за федеральные программы, реализуемые, в том числе, в Башкирии.

- Первая - сельская ипотека. Она очень востребована в Башкортостане, мы занимаем первое место в стране по части выданных займов. Благодаря сельской ипотеке жилищные условия улучшили 5,6 тыс. наших семей. Теперь программа стала бессрочной, и это дает нам новые отличные возможности для развития, - написал в своих соцсетях Радий Хабиров.

Также глава республики поблагодарил председателя правительства России за программу комплексного развития сельских территорий. По словам Хабирова, по объемам финансирования этой программы Башкирия занимает второе место по стране.

- Это позволяет нам строить жилые дома, медучреждения, ФОКи, парки – делать жизнь на селе еще комфортнее, - подчеркнул глава республики.