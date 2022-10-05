Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил найти деньги на установку 20 остановок

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Жители Уфы обратились к администрации города с многочисленными просьбами об установке новых остановочных павильонов. Об этом на оперативном совещании в мэрии башкирской столицы сообщил заместитель главы сити-менеджера по взаимодействию со СМИ Денис Ганиев.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что эту работу следовало проделать раньше. Тем не менее, он поручил начальнику Финансового управления городской администрации Рустему Акбашеву оперативно изыскать средства на данные цели и начать строительство объектов.