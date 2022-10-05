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Общество5 октября 2022 14:51

Стало известно, когда объявят о назначении и.о. ректора объединенных БГУ и УГАТУ

Ведущие вузы Башкирии объединились под названием Уфимский университет науки и технологий
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: соцсети БашГУ

Фото: соцсети БашГУ

В июле 2022 года министр науки и высшего образования России подписал указ, завершающий процедуру слияния двух ведущих вузов Башкирии – БашГУ и УГАТУ. Объединенный суперуниверситет получил название Уфимский университет науки и технологий и совсем скоро у него появится пока что и.о. ректора.

Как рассказал «КП-Уфа» советник главы Башкирии по науке Руслан Казыханов, процесс окончательного слияния двух учебных заведений произойдет не сразу. Сначала будет написан и утвержден устав нового вуза, затем состоятся заседания совета учащихся и ученого совета.

- Выборы ректора должны состояться в течение года, - отметил советник главы Башкирии.

Во время переходного периода административную работу будет выполнять исполняющий обязанности ректора, о назначении которого объявят 1 ноября 2022. О кандидатурах на этот пост не сообщается.