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Происшествия6 октября 2022 4:06

В Башкирии жертва аферистов лишилась более 1,5 млн рублей

Одна из мошенников позвонила женщине и представилась сотрудником банка
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В башкирском городе Салават жертва аферистов лишилась более миллиона рублей. О произошедшем рассказала пресс-служба регионального МВД.

47-летней женщине на мобильный позвонила незнакомка, которая представилась сотрудником банка. Она сообщила жительнице Салавата, что на ее имя кто-то пытается взять кредит, и для предотвращения этого необходимо уже ей самой оформить займ и перевести средства на якобы безопасный счет.

Гражданка последовала «рекомендациям» мошенников и в итоге лишилась свыше 1,5 миллионов рублей. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование.