Мэрия Уфы заявила о снижении числа жалоб на отопление

В Уфе число жалоб на отопление в первую неделю его подключения снизилось на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Уфе число жалоб на отопление в первую неделю его подключения снизилось на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом на оперативном совещании в местной администрации 5 октября сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов.

По словам чиновника, отопление подано в 595 соцобъектов из 600 и во все 5,2 тыс. многоквартирных домов и общежитий. Тепло организовано в 100% лечебных (95 объектов) и образовательных учреждений (469). Из 36 спортивных организаций не подключенными к отоплению по решению руководителей остаются пять: Центр шорт-трека имени Семена Елистратова, стадионы «Строитель» и «Нефтяник», «Динамо» и ипподром «Акбузат».