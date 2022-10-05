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Общество5 октября 2022 8:33

Хабиров поздравил учителей с их профессиональным праздником

Руководитель региона поблагодарил педагогов за «самоотверженный труд и искреннюю любовь» к детям
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров 5 октября в своих соцсетях поздравил учителей с их профессиональным праздником. Руководитель региона поблагодарил педагогов за «самоотверженный труд и искреннюю любовь» к детям, пожелав «здоровья, терпения и успехов».

– Именно педагоги учат наших детей быть настоящими людьми, патриотами Родины, учат мыслить и принимать решения. Это тяжелая, но очень важная работа, – написал Хабиров.

По его словам, что сейчас в республике работают 33 тыс. учителей. Глава Башкирии добавил, что от их профессионализма «зависит будущее нашей страны».