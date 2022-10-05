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Общество5 октября 2022 14:11

В Башкирии начнут производить тракторы BELARUS

Ежегодно будет производиться не менее 50 единиц техники
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: belarus-tractor.com

Фото: belarus-tractor.com

В Башкирии начнут производить тракторы «Беларус». Об этом рассказала пресс-служба республиканского Министерства сельского хозяйства.

Вчера, 5 октября, в Москве в рамках международной выставки «Агросалон» региональный Минсельхоз и Минский тракторный завод подписали соглашение, согласно которому предприятие в 2023 году поставит в Башкирию не менее 50 единиц машинокомплектов для сборки тракторов «Беларус – 2103». В 2024 и 2025 годах планируется довести данный показатель до 100 комплектов.

Помимо этого, в следующем году через дилеров МТЗ в республику будет поставлено не менее 200 единиц техники «Беларус».