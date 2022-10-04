В Уфе во дворе жилого дома сгорела легковушка

фото: МЧС РБ

Сегодня, 4 октября, во дворе жилого дома по улице Ферина сгорела легковушка – предположительно, Lada Kalina. Об инциденте сообщили в региональном МЧС.

По данным экстренного ведомства, возгорание произошло из-за «неисправности систем, узлов и механизмов транспортного средства».

К прибытию спасателей машина полностью полыхала огнем. Пожарные потушили ее. В результате происшествия пострадал человек – мужчина: он получил «незначительную травму руки». После оказания медицинской помощи его отпустили домой.