Хабиров встретился с получившими ранения добровольцами батальона имени Шаймуратова

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с добровольцами батальона имени генерала Минигали Шаймуратова, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. У них заканчивается реабилитация, и они готовятся к возвращению на передовую. Об этом руководитель региона сообщил 4 октября в своих соцсетях.

– Обсудили с нашими бойцами, как республика может их поддержать. Будем продолжать делать все, что в наших силах, – поделился Хабиров.

По его словам, Башкирия обратилась к Минобороны России с предложением развернуть в республике «госпиталь для воинов» из региона.

– Дома и стены помогают. И у нас все для этого есть – наша медицина хорошо оснащена технологически, у врачей есть необходимый опыт, в том числе полевой хирургии - многие из них выезжали на Донбасс, – сказал глава Башкирии.

Он добавил, что настроение у добровольцев «боевое» – и они «рвутся помогать землякам». Руководитель республики выразил уважение военнослужащим и заверил, что их семьям будет оказана поддержка.