В Минсельхозе Башкирии объяснили, почему аграрии хранят урожай в поле под открытым небом

Чиновники Минсельхоза Башкирии объяснили, почему в некоторых района республики зерно хранят посреди поля.

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров выложил в соцсетях пост, в котором поблагодарил аграриев за рекордный для республики сбор урожая. В комментариях появились фотографии того, как хранится зерно на полях в Кармаскалинском районе – урожай попросту уложили прямо на поле.

Позже в Минсельхозе республики объяснили происходящее. По данным чиновников, сейчас силы аграриев брошены на обработку зерновых, которые иногда попросту не успевают вывозить на хранение. Из-за этого урожай оставляют в буртах в поле.

- Даже если случится дождь, то промокнет только верхний слой зерна толщиной 2-3 см, - рассказали в министерстве.

Также чиновники пообещали выяснить, что именно хранится в поле под пленкой на представленном в соцсетях снимке.