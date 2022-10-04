Хабиров пригласил жителей Башкирии в геопарк «Торатау»

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров позвал жителей республики посетить геопарк «Торатау». С приглашением руководитель региона обратился через свои соцсети 4 октября. Он рассказал, что сейчас из себя представляет этот туристический центр.

Границы геопарка проходят по Ишимбайскому, Стерлитамакскому, Гафурийскому и Мелеузовскому районам. Там расположены 155 природных объектов, 27 особо охраняемых территорий, 103 геологических и 126 историко-культурных объектов. Главные достопримечательности – это шиханы Торатау, Юрактау и Куштау, а также геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас». Все они имеют международное значение.

В геопарке развивается научный и образовательный туризм. Хабиров назвал «Торатау» отличным местом для активного и оздоровительного отдыха. На данный момент в геопарке числятся 107 бизнес-резидентов, часть которых строит гостевые дома и турбазы.