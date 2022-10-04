В Башкирии до конца года проведут газ в 31 тыс. домов

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии проведут газ в более 30 тысяч домов. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на совещании с участием глав администраций муниципальных районов и городских округов.

По словам чиновника, в регионе до 2025 года планируется строительство 71 межпоселкового и 163 внутрипоселковых газопроводов. Также до конца текущего года проведут газ в 31 тысячи домовладений – на это будет выделено 15 миллиардов рублей.

За период с 2006 по 2020 годы, как отметил Назаров, в Башкирии блы построен 31 межпоселковый газопровод к 80 населенным пунктам на общую сумму 6,8 миллиардов рублей.