Глава района в Башкирии прокомментировал видео с пленным из республики

Солдатом оказался житель Янаульского района, который служит по контракту. Фото: Александр КОЦ

Накануне в сети появилось видео с пленным из Башкирии, который участвует в СВО на территории Украины. Люди пересылали запись друг другу в мессенджерах. Солдатом оказался житель Янаульского района, который служит по контракту.

Ильшат Вазигатов успокоил жителей района, заверив, что ситуация на контроле.

- Вчера – сегодня все мессенджеры, чаты, соцсети заполонила новость о пленном нашем земляке, который участвует в СВО на Украине. Люди пересылают друг другу видео, все взбудоражены. И самое главное: неясная информация на личном уровне порождает общественный резонанс. Параллельно идет и фейковая информация от мошенников. А неверное толкование ситуации играет только на руку украинской пропаганде, - написал чиновник у себя на странице во «Вконтакте».

Вазигатов добавил, что власти делают все, чтобы вытащить парня, также планируют держать народ в курсе ситуации.

Многие написали под постом, что знают лично попавшего в беду контрактника как хорошего и доброго человека и надеются, что ему помогут.