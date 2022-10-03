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Общество3 октября 2022 15:08

Глава района в Башкирии прокомментировал видео с пленным из республики

Ильшат Вазигатов сказал, что ситуация на контроле
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Солдатом оказался житель Янаульского района, который служит по контракту.

Солдатом оказался житель Янаульского района, который служит по контракту.

Фото: Александр КОЦ

Накануне в сети появилось видео с пленным из Башкирии, который участвует в СВО на территории Украины. Люди пересылали запись друг другу в мессенджерах. Солдатом оказался житель Янаульского района, который служит по контракту.

Ильшат Вазигатов успокоил жителей района, заверив, что ситуация на контроле.

- Вчера – сегодня все мессенджеры, чаты, соцсети заполонила новость о пленном нашем земляке, который участвует в СВО на Украине. Люди пересылают друг другу видео, все взбудоражены. И самое главное: неясная информация на личном уровне порождает общественный резонанс. Параллельно идет и фейковая информация от мошенников. А неверное толкование ситуации играет только на руку украинской пропаганде, - написал чиновник у себя на странице во «Вконтакте».

Вазигатов добавил, что власти делают все, чтобы вытащить парня, также планируют держать народ в курсе ситуации.

Многие написали под постом, что знают лично попавшего в беду контрактника как хорошего и доброго человека и надеются, что ему помогут.