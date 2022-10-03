В Башкирии инспектор центра занятости за взятку оформляла пособия по безработице

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Чишминском районе инспектор центра занятости населения подозревают в оформлении пособий по безработице за взятку. О преступлениях рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Правоохранители установили, что подозреваемая в 2019 году через посредника получила взятку в размере 44 700 рублей за постановку двух человек на учет в центре занятости и выплату им пособия по безработице в максимальном размере. Женщина подделала документы, подтверждающие сведения о трудовом стаже и доходах данных граждан, хотя они не имели оснований для получения назначенных выплат.

В отношении подозреваемой было возбуждено четыре уголовных дела по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями за получение взятки и служебный подлог.

Следователи устанавливают обстоятельства преступлений, а также проверяют инспектора на причастность к аналогичным махинациям.

– Материалы уголовного дела в отношении посредника и взяткодателей выделены в отдельное производство, – отметили в республиканском СК.