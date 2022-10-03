В детских лагерях в Башкирии в 2022 году отдохнули 488 тыс. детей

В Башкирии 488 тыс. детей отдохнули в детских лагерях в 2022 году. Это 96% от общего количества школьников в республике Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии 488 тыс. детей отдохнули в детских лагерях в 2022 году. Это 96% от общего количества школьников в республике, сообщил на оперативном совещании в местном правительстве 3 октября министр образования региона Айбулат Хажин.

Из бюджета республики на летнюю оздоровительную кампанию было выделено 952,5 млн рублей, муниципальное финансирование составило 150,7 млн. Еще 67,9 млн предоставили предприятия и 381,6 млн потратили непосредственно родители.