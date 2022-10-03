В Уфу приехали более 30 детей-сирот из ДНР

3 октября в Уфе встретили 32 детей-сирот из донецкой школы-интерната №1

Сегодня, 3 октября, в Уфе встретили 32 детей-сирот из донецкой школы-интерната №1. Об этом сообщило Минсоцзащиты Башкирии.

В ведомстве рассказали, что теперь дети из Донецкой народной республики будут жить в Центрах содействия семейному воспитания в городах Учалы и Кумертау, а также в Кугарчинском районе. Сотрудники этих учреждений «подготовили для них все необходимые условия для комфортного проживания».

Детей-сирот распределят по принципу кровного родства: братья и сестры будут жить в одном Центре. Учиться они продолжат в находящихся по близости школах.