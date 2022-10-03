Аграрии Башкирии впервые с 1986 года собрали 5 млн тонн зерновых

фото: vk.com // Радий Хабиров

Аграрии Башкирии в четвертый раз в истории и впервые с 1986 года собрали 5 млн тонн зерновых. Об этом 3 октября в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Было очевидно, урожай в этом году отличный, но мало его вырастить - надо еще и собрать. Сентябрьский этап оказался непростым, хлеборобам приходилось ловить короткие промежутки между дождями, – написал руководитель региона. – Конечно, в достижении столь высокого результата нам помогла погода - первая половина лета была очень комфортной для зерновых и зернобобовых.

Хабиров добавил, что за последние три года аграрии республики получили почти 5 млрд рублей субсидий на модернизацию парка сельскохозяйственной техники.

Глава Башкирии поблагодарил работников предприятий, которые «с самого раннего утра и до поздней ночи работают на полях». Чиновник выразил уверенность, что в будущем региону покорится и планка в 6 млн тонн зерна. Для достижения этого результата в республике усилят работу по увеличению площадей элеваторов и складов и развитию переработки зерна.