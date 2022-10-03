Житель Башкирии задолжал своему сыну алименты на 800 тысяч рублей

Фото: Рустем Ахунов

На днях Белокатайский межрайонный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемого в злостной неуплате алиментов. Своего сына 2015 года он игнорировал, сам работал и без уважительных причин не выплачивал деньги на его содержание. Всего с момента решения суда об уплате алиментов, у него образовался долг в 800 тысяч рублей. Как сообщили в суде, мужчина не только не платил алименты, но и не занимался воспитанием ребенка и никак не участвовал в его жизни.

В итоге, суд признал его виновным в неуплате алиментов и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев. 10% заработка мужчина будет платить в бюджет государства. Приговор вступил в законную силу.