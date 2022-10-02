В сети после долгого перерыва появилось фото экс-главы Башкирии Рустэма Хамитова

Фото: соцсети

В минувшую субботу, 1 октября, в социальных сетях появилось фото экс-главы Башкирии Рустэма Хамитова. Снимок опубликовала его супруга Гульшат Хамитова. Снимок она подписала комментарием о посещении спектакля в Большом театре в Москве.

Напомним, после ухода с поста главы Башкирии, Рустэм Хамитов получил пост в совете директоров «Башнефти» и полностью пропал из публичного пространства. За четыре года он не давал ни одного интервью и вообще не высказывался в СМИ или в социальных сетях. Ранее достаточно открытый руководитель, Хамитов стал очень «закрытым» пенсионером.

Рустэм Хамитов руководил Башкирией с 2010 по 2018 годы. С 2010 года был президентом, а с января 2015 года, после переименования должности, стал главой Башкирии. 11 октября 2018 года ушел в отставку и уступил кресло в Белом доме для Радия Хабирова.